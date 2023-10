Lepore fa il tris alla guida dell’Aeroclub lunense

Una scuola di volo di eccellenza

Pagina destinata a diventare storia per l’Aeroclub Lunense quella della recentissima rielezione a suo presidente, per la terza volta consecutiva, del comandante Luciano Lepore, pilota di lungo corso, istruttore di volo, ora impegnato nella flotta di Poste Italiane, ex comandante Alitalia e forte di una carriera importante, diversificata e ricca di intensa esperienza tra le nuvole.

Un riconoscimento plebiscitario all’aviatore e maestro di volo ma anche al gruppo, entusiasta, di chi lo circonda e sta facendo crescere a dismisura l’importanza e la qualità del Club del volo dell’estremo Levante ligure, che vanta tra i soci tanti liguri ma anche moltissimi appassionati di volo, allievi e piloti e piloti privati toscani.

Il Club con base a Luni vive su una sorta di crinale tra le due regioni, unendole idealmente nella grande passione del volo.

Spiega Lepore: “il nostro Club è un’associazione sportiva dilettantistica impegnata nel sociale per la diffusione della cultura del volo e, da più di 50 anni, ne promuove la conoscenza attraverso giornate dedicate ai voli di propaganda, eventi sportivi, raduni di appassionati e occasioni conviviali dove soci ed ospiti possono condividere passioni e curiosità per il mondo aeronautico”.

Ne è conferma, proprio di recente, quanto avvenuto presso lo scalo più levantino della Liguria, con una bellissima giornata in cui molti giovani disabili sono stati portati in volo, realizzando un loro sogno e facendo provare a costoro un’emozione impagabile, un giorno di gioia immensa.

“Dal 2017 – fa sapere il tre volte presidente di Aec Luni – dopo una breve pausa d’arresto, è ripresa anche l’attività della Scuola di Volo IT A.T.O. 0088, cioè l’Approved Trainig Organisation, che, sotto la supervisione di Enac, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, realizza corsi per conseguire la licenza di pilota privato (Ppl) e, da luglio 2022, anche licenza Lapl, ovvero una versione “light” del Ppl per aviatori desiderosi di staccare l’ombra da terra senza l’intenzione di intraprendere la professione di pilota commerciale”.

A completare il Consiglio Direttivo del Club sono i consiglieri ingegner Pier Paolo Rodriguez, Francesco Milazzo, Filippo Puccetti Filippo e Luca Ricci.

Personaggi di eccellenza, che lavoreranno per un Club dalla importante scuola di volo ma anche adeguato a fare voli condivisi ed essere scalo Vip imprenditoriale.

Da citare gli istruttori che agevolano il compito di Lepore, tutti molto bravi, tecnicamente eccellenti ma anche capaci di far sentire a proprio agio l’aspirante pilota che intenda ottenere la licenza per stare per aria; una tecnica con aspetti persino quasi di arte, complessa e mai facilissima, anche se di forte emozione.

Si tratta dei comandanti Riccardo Cioni, Antonio Li Calzi per la parte inerente la pratica del volo e del comandante Lucio Nasti e dell’ingegner Davide Zanetti per la teoria.

Da sottolineare come la Scuola di Volo dell’Aero Club tra lo spezzino e la Toscana abbia brevettato 16 allievi tra i 20 e i 65 anni; “dimostrazione – non esita ad affermare Lepore – che la passione e la determinazione conducono al perseguimento delle proprie aspirazioni”.

Impossibile, infine, non annotare l’importanza anche strutturale ed il valore aeronautico oltre la scuola di volo dell’Aeroclub Lunense, che è responsabile per il traffico civile presso l’Aeroporto Militare di Sarzana “Bartolomeo Arrigoni”.

Punto dove, attraverso il sodalizio tra Aeronautica Militare e Aeroclub d’Italia, possono operare anche business jet ed elicotteri di aviazione generale che effettuano voli privati fino a 14 passeggeri, ponendo le scalo come struttura sia nazionale quanto europea. Dino Frambati