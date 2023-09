Voltri, incidente sul lavoro: camionista 50enne grave in ospedale

Grave incidente sul lavoro ieri pomeriggio a Genova Voltri, dove è rimasto ferito un autotrasportatore di 50 anni.

Dalle prime ricostruzioni, il lavoratore sarebbe caduto dal mezzo durante alcune operazioni di carico e scarico.

È successo nella zona di via delle Fabbriche, sulle prime alture della delegazione del Ponente genovese.

Il ferito è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato fino al terminal portuale di Prà, dove è stato preso in carico da un elicottero e trasferito in codice rosso con un grave trauma cranico in ospedale.