Via Cornigliano, Tir investe pedoni sulle strisce: morta una 50enne ecuadoriana

Stamane un Tir ha investito due persone in via Cornigliano a Genova. Secondo le prime informazioni, si tratta di una 50enne ecuadoriana, che è morta, e di un 60enne genovese, che nell’impatto ha riportato vari traumi e la frattura di una gamba ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

Secondo i primi riscontri, sembra che entrambi i pedoni investiti dal Tir e una terza persona rimasta miracolosamente illesa, stessero attraversando sulle strisce pedonali quando sono stati investiti dal mezzo pesante.

Il conducente del Tir è stato bloccato dalle Forze dell’ordine e portato al Villa Scassi per esami su tasso alcolico ed eventuale uso di sostanze stupefacenti.

La strada e’ rimasta chiusa per consentire i soccorsi e i successivi rilievi del caso. Indagini in corso per stabilire l’esatta dinamica del tragico incidente.

Non è il primo incidente mortale avvenuto nella zona di via Cornigliano, che con il restyling urbanistico è diventata “zona 30 km/h”. Circa un mese fa una 80enne era stata investita da un furgone in retromarcia in via San Giovanni d’Acri.