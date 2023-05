Omicidio stradale Cornigliano, conducente Tir è 42enne marocchino: indagato

E’ stato indagato per omicidio stradale e lesioni il conducente del Tir che stamane in via Cornigliano a Genova ha investito due pedoni, sembra sulle strisce pedonali, uccidendo una 50enne originaria dell’Ecuador e ferendo un 60enne genovese.

Via Cornigliano, Tir investe pedoni sulle strisce: morta una 50enne ecuadoriana

L’autista alla guida del Tir è un marocchino di 42 anni, che è stato bloccato e portato dalle Forze dell’ordine all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena per essere sottoposto al test tossicologico e alcolemico: al momento risulta che quest’ultimo è risultato negativo.

Gli investigatori della sezione Infortunistica della Polizia locale indagano anche sull’eventuale deroga al divieto di transito dei mezzi pesanti in via Cornigliano.

La vittima si chiamava Maria Mercedes Moran Huayamave e stava attraversando sulle strisce insieme al marito, rimasto ferito con diversi traumi e la frattura di una gamba e poi trasportato dai sanitari del 118 in codice rosso al Villa Scassi.

Gli investigatori hanno inoltre sequestrato il Tir e il telefonino del marocchino per capire se fosse distratto al momento del tragico iimpatto. Secondo una prima ricostruzione, infatti, non si è fermato davanti alle strisce e per questo ha travolto i due pedoni.