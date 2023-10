Tre allenamenti territoriali a ottobre della FIPAV Liguria il Centro di Qualificazione Regionale femminile

Il Centro di Qualificazione Regionale della FIPAV Liguria, nell’ambito del programma di Qualificazione Nazionale Femminile 2023‐2024, organizza un incontro in ciascun

territorio, per le atlete nate nell’anno 2010.

I tre appuntamenti, curati dal selezionatore regionale Luca Parodi, sono fissati per sabato 21 ottobre dalle 9:30 alle 12:30 alla tensostruttura PalaConti di Santo Stefano Magra (SP) con il CT Liguria Levante, sabato 28 ottobre dalle 10 alle 12:30 nella palestra ai Capannoni di Voltri con il CT Liguria Centro e domenica 29 ottobre dalle 9:30 alle 12:30 al Palasport Leca di Albenga con il CT Liguria Ponente.

L’invito è aperto a tutte le società liguri, attese insieme al proprio tecnico con atlete di altezza pari o superiore a cm 175, ancorché non presenti alle Selezioni Territoriali 2022/2023, o giocatrici con spiccate abilità atletiche e tecniche a prescindere dal ruolo ricoperto pur con altezza inferiore a cm 175 (non oltre 2 atlete per società).