Spezia, Nzola: numeri di una stagione da incorniciare

Brilla la stella di Nzola in una stagione difficile per lo Spezia alle prese con una difficile lotta salvezza.

M’Bala Nzola è uno dei punti fermi dello Spezia ormai da anni. L’attaccante si è confermato a grandi livelli anche in questa stagione in Serie A nonostante qualche infortunio di troppo e sta facendo godere non poco i fantallenatori che hanno puntato su di lui. La punta ha messo a referto ben 13 reti e 2 assist in 24 apparizioni.

Nzola che ormai è arrivato a ben 13 reti in campionato nonostante sia stato fermo anche qualche settimana per infortunio.L’attaccante ha siglato la rete del pareggio al Franchi consegnando alla sua squadra un punto prezioso in classifica in una stagione per lui da incorniciare.