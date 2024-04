Pontedecimo, a fuoco sala scommesse in via Anfossi

I vigili del fuoco la scorsa notte sono intervenuti per un incendio che si è sviluppato in una sala scommesse in via Anfossi a Genova Pontedecimo.

L’allarme è scattato poco dopo mezzanotte.

I pompieri hanno domato le fiamme in un paio d’ore e, per fortuna, non si registrano feriti o intossicati.

I danni del rogo risultano relativamente limitati, ma sono ingenti quelli creati dal fumo.

Sulle cause del rogo è stata avviata un’indagine. Al momento, l’ipotesi più accreditata è che a causare l’incendio sia stato un corto circuito, ma non si esclude un atto doloso.