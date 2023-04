Samp, torna il nome di Barnaba per la cessione del club

Continuano i tentativi di salvare la Samp con una cessione del club difficile visto il comportamento a dir poco ostativo del presidente Massimo Ferrero.

Il finanziatore Alessandro Barnaba avrebbe fatto recapitare in a Corte Lambruschini una nuova proposta. L’idea sarebbe quella di creare una Good Company per acquisire il titolo sportivo, contratti di calciatori e dirigenti, compresi tutti i debiti sportivi insieme al mutuo per il nuovo Mugnaini, come specificati dall’articolo 52 delle NOIF.

Alla vecchia società, la Bad Company, resterebbero i debiti con banche, col fisco e con i fornitori, seguendo anche un percorso liquidatorio che coinvolgerebbe anche il CdA.