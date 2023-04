Spezia-Monza 0-2, Semplici: Possiamo arrivare alla salvezza

Al triplice fischio della sfida dello Spezia contro il Monza, il tecnico aquilotto Leonardo Semplici ha parlato nella consueta conferenza stampa post-gara.

“Credo ci siano tutti i mezzi per arrivare all’obiettivo, chiaro che mi dispiace per questo risultato, ora è giusto accettare le critiche, sul finale c’è stato anche un confronto con la tifoseria, che si è concluso con un chiarimento positivo. Nonostante questo, dico che questa squadra ha delle qualità importanti, che anche questa sera ha saputo dimostrare, quindi non dobbiamo buttarci giù e pensare a lottare fino all’ultima partita.

Bisogna fare tutti qualcosa di più, perché quello che abbiamo fatto fino ad oggi non basta, dispiace non essere riusciti a concretizzare le tante palle-gol avute, ci è mancata anche questa sera un po’ di concretezza e dovremo cercare di invertire la tendenza. In questo momento non stiamo riuscendo a strappare i punti, servirà fare qualcosa di diverso e qualcosa di più per portare i risultati che ci servono per raggiungere l’obiettivo.

L’idea che mi sono fatto è che i miei ragazzi hanno qualità importanti, tante volte si devono fare delle scelte obbligate, in base alle condizioni fisiche, all’analisi fatta durante la settimana sia sulle condizioni fisiche sia sulla squadra avversaria. Andiamo sempre a mettere in campo quella che crediamo essere la migliore squadra, ma ai ragazzi non voglio rimproverare niente, per l’impegno e la determinazione. È chiaro che ad ora questo non è sufficiente, lo sappiamo, in primis io che sono il responsabile e quindi non ci resta che lavorare ancora di più per avere risultati diversi.

Bisogna creare più presupposti per andare in gol con più giocatori, perché ad ora manca qualche gol da più componenti della rosa. Se però dopo la prima mezzora il risultato fosse stato a nostro favore magari ora si stava parlando d’altro, però questo è il calcio, gli episodi decidono gli incontri e anche questa sera si è visto. Da domani torneremo lavorare per rialzare la testa e continuare a lottare per il nostro obiettivo.

Moralmente bisognerà lavorare sodo, è un momento particolare, servirà risollevare la squadra, puntando sulle nostre qualità, i nostri punti di forza e la nostra forza del gruppo. Starà a noi dello staff cercare di recuperare innanzitutto le energie mentali, perché mercoledì ci aspetta un’altra partita molto importante”.