Dolceacqua, lupi sbranano pecore: avvertiti i carabinieri forestali

A Dolceacqua, in pieno centro, in via Vigliani, l’altro ieri, due pecore sono state uccise e sbranate dai lupi, in Val Nervia in provincia di Imperia.

L’episodio è accaduto nella notte tra giovedì e venerdì e ha scioccato i residenti.

Gli ovini, di cui uno era femmina incinta, si trovavano all’interno di un recinto, in un appezzamento di terreno vicino alle case.

Da un sopralluogo i lupi sarebbero riusciti a rompere la recinzione, sarebbero entrati e avrebbero sbranato le due pecore.

Uno dei due animali è stato completamente divorato, l’altro parzialmente, forse i lupi si sono spaventati per qualche rumore.

Il Comune ha subito contattato i carabinieri forestali che sono intervenuti per un sopralluogo.

Attacchi di lupi a animali da cortile sono stati segnalati da tempo in diverse aree della vicina Valle Arroscia.