Spezia-Monza 0-2, Bastoni: Dobbiamo ripartire dal primo tempo

Al triplice fischio della sfida contro il Monza, è lo spezzino Simone Bastoni a commentare il match del Picco.

“Penso che abbiamo approcciato bene alla gara, non siamo riusciti a sbloccarla nonostante si fossero creati i presupposti per andare in vantaggio, poi il loro gol ci ha un po’ spiazzato. Non siamo riusciti a strappare il pareggio, finendo per incassare nel recupero il secondo gol che sancisce un passivo troppo pesante.

Non tutta la partita è da buttare, ci sono state cose positive, dobbiamo migliorare le nostre lacune che in questo momento ci stanno mettendo in difficoltà. Ora ci sarà da archiviare la sconfitta odierna e cercare di ripartire dai primi venti minuti di questa sera, perché, ripeto, l’approccio alla gara era stato buono. Sono convinto che ripartendo dalla forza del gruppo potremo riuscire a uscire da questo momento difficile.

La corsa salvezza è ancora lunga, ci sono ancora sei partite da giocare e i punti a disposizione sono ancora tanti. Ripartiamo da noi e concentriamoci sul lavoro settimanale per risollevarci”.