Sestri Levante, sabato inaugurazione point candidato Massucco

Appuntamento alle urne è per il 14 e 15 maggio. L’eventuale ballottaggio il 28 e 29 maggio

Sabato alle ore 11 verrà inaugurato il Point elettorale del candidato sindaco per Sestri Levante Marcello Massucco.

Il Point è situato a Sestri in corso colombo 13. Qui verrà presentata anche la lista civica “Progresso per Sestri”.

“Le Radici, il Futuro” è lo slogan scelto dal candidato sindaco e la composizione di questa lista vuole rispecchiare a pieno questi valori:

“Si tratta di una lista che mette insieme le migliori energie del passato ciclo amministrativo – dice Marcello Massucco – con nuovi inserimenti di persone che conoscono i bisogni della comunità e hanno lo sguardo verso il futuro e la crescita della città.

La mia è una candidatura aperta a tutte quelle forze propositive che vogliano portare un proprio contributo per la città e in queste settimane ho potuto toccare con mano la voglia di mettersi in gioco e di far parte di questo processo partecipativo.

Sono infatti tante le donne e gli uomini che, mossi da uno spirito civico e di partecipazione, hanno deciso di dare la loro disponibilità con umiltà ed orgoglio. Sabato sarà l’occasione giusta per presentare ognuno di loro, le loro idee e le loro proposte per la Sestri del domani. La virtuosa esperienza di questi anni porterà un contributo importante di competenze e qualità amministrativa”.

Marcello Massucco, che ha rassegnato le dimissioni da amministratore di Mediaterraneo, è appoggiato da alcune forze di centro sinistra e da alcune liste civiche e presenterà in lista parte degli amministratori pubblici uscenti.