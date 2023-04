A Lavagna arriva un aiuto sociale. Pacchi alimentari ai bisognosi domani ore 9 in Sala Rocca in piazza Cordeviola con Aprica e Comune.

A Lavagna arriva un aiuto sociale, dettagli dell’iniziativa.

Aprica – società del Gruppo A2A che dal 2019 gestisce i servizi ambientali in oltre 20 comuni della Liguria con una popolazione raggiunta di oltre 1 milione di persone – ha scelto di affiancare il Comune di Lavagna in una iniziativa messa in campo dall’Amministrazione Comunale per contribuire a sostenere i cittadini più bisognosi.

Domani mattina dalle ore 9 presso la Sala Rocca in piazza Cordeviola, nell’ambito dell’iniziativa di erogazione dei buoni spesa per il 2023, il personale di Aprica infatti consegnerà circa 600 confezioni di generi alimentari, contenenti pasta, farina (bianca e gialla) e cereali (orzo e farro) ai nuclei familiari in difficoltà individuati dal Comune.

I prodotti distribuiti, della linea “Naturalmente A2A”, sono il risultato di un progetto di A2A Ambiente di coltivazione dei terreni agricoli del Gruppo con compost certificato per l’agricoltura biologica.

Questo fertilizzante è stato ottenuto attraverso un processo di recupero di sfalci, potature e rifiuti organici differenziati dai cittadini, nell’ambito delle iniziative di economia circolare di A2A che mirano a minimizzare lo spreco e generare nuove risorse