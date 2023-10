Scoperta di Villa Grock, dimora del Re di tutti i clown, visita per adulti e bimbi per festeggiamenti i 100 anni di Imperia

In occasione dell’apertura dei festeggiamenti per i 100 anni di Imperia, Municipia e Cooperativa Solidarietà e Lavoro, propongono per domenica 22 ottobre alle ore 10.30 una speciale visita accompagnata a Villa Grock.

In questa visita accompagnata adatta a grandi e piccini, i partecipanti potranno “immergersi” in un mondo fantastico, alla scoperta di un palazzo dall’architettura bizzarra che richiama il mondo circense, lo stile rococò e déco italiano e cenni asiatici e persiani.

La villa fu costruita su ispirazione dello stesso Grock, facendogli così assumere forme estrose ed eclettiche fino a trasformarsi in un vero e proprio “Circo di Pietra”.

Il giardino lascia senza fiato, tra tempietti, colonne, alberi esotici, simboli massonici ed esoterici, mentre all’interno la villa ospita il ‘’Museo del Clown’’ con impianti interattivi divisi su più piani: il piano terra ospita ritratti del grande clown e alcuni filmati, salendo ai piani superiori troveremo una successione di sorprese: il tema è, appunto quello del circo, della sua storia, della vita del clown, temi che vengono raccontati con ogni tipo di gioco interattivo: magia, vestizione, trucco.

INFO

Costo: biglietto di ingresso (6 € intero, 4 € ridotto) + 4 € visita accompagnata

E’ richiesta la prenotazione scrivendo a museiimperia@solidarietaelavoro.it. Visita confermata con un minimo di 10 persone.