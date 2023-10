Sabato 21 Sestri L. ospita la prima della Tigullio Ocean Racing Challenge, gara nazionale della Federazione Italiana Canoa Kayak

Il sindaco Solinas: “Grande opportunità per Sestri. Segnale dell’attenzione dell’Amministrazione per il mondo dello sport e le realtà sportive locali”

Sabato 21 ottobre, per la prima volta Sestri Levante ospiterà la Tigullio Ocean Racing Challenge, una gara nazionale della Federazione Italiana Canoa Kayak, settore Ocean Racing. L’evento è organizzato dall’associazione sportiva Shock Wave Sports ASD di Sestri Levante, con il supporto della Lega Navale Italiana Sez. Sestri Levante ed il patrocinio del Comune.

Saranno circa un centinaio gli atleti che scenderanno in acqua e percorreranno 15 km in mare aperto gareggiando con uno speciale tipo di kayak da mare sit on top adatto alle lunghe distanze, chiamato Surfski, sfidando onde e vento. La Tigullio Ocean Racing challenge partirà alle ore 13 dalla Baia del Silenzio e terminerà in Baia delle Favole, dove tra stand di abbigliamento tecnico sportivo e produttori di canoe e kayak, ai visitatori sarà data la possibilità di provare questa particolare tipologia di attrezzatura. L’arrivo dei canoisti è previsto alle ore 14:30 mentre la premiazione si terrà alle ore 17 all’ex Convento dell’Annunziata in via Portobello.

Partono da favoriti i campioni di casa, gli atleti della Shock Wave Sports reduci da diversi trionfi stagionali in campo nazionale ed internazionale: nella categoria Surfski monoposto maschile, è attesa la prestazione del pluricampione italiano Nicolò Razeto, atleta in forza alla squadra sestrese imbattuto in campo Nazionale. A sfidarsi nelle acque della città dei due mari, saranno atleti di altissimo livello come Andrea Dal Bianco, in forza al gruppo sportivo dei Carabinieri e l’intramontabile Mariano Bifano della Polisportiva Cilento. Nelle categorie Giovanili cresce l’attesa per la sfida tra due talenti, Matteo Muzio e Matteo Bottini, che dovranno guardarsi le spalle dall’emergente Maccioccu Riccardo. Tra le donne, parte da favorita Chiara Agostinetti della Canottieri Livornesi, che dovrà fare i conti con la promettente Beatrice Candela, in forza alla Lega Navale Milano.

“L’Amministrazione ha sostenuto fin da subito gli organizzatori dell’evento, che ringraziamo per la passione dimostrata e l’impegno profuso per la realizzazione di questa importante manifestazione sportiva a Sestri. Ospitare un evento di carattere nazionale come la gara in programma per sabato 21, è motivo di orgoglio ed è segnale dell’attenzione particolare che avremo sempre nei confronti dello sport, delle associazioni sportive locali e per gli eventi di livello nazionale come questo – sottolineano il sindaco Francesco Solinas ed il consigliere comunale delegato allo Sport Albino Armanino – Il nostro mare è una ricchezza ed un patrimonio importante non solo per il turismo estivo, ma anche per i tanti giovani e atleti che praticano sport acquatici, anche a livello professionistico”.

“Siamo molto contenti di aver organizzato questa importante manifestazione sportiva nella nostra città, dove ci alleniamo tutto l’anno e che si candida ad ospitare i Campionati italiani il prossimo anno” – sottolinea Giovanni Saperdi dell’ASD Shock Wave Sports – “Forti di un’affiatata squadra organizzativa, del supporto del Comune e della Capitaneria di Porto, cercheremo di raggiungere questo importante obiettivo per il 2024”

In caso di maltempo, la manifestazione verrà rinviata a domenica 22 ottobre.