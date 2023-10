Sconfitta per la Pallacanestro Sestri in Serie B Interregionale contro il Basket Lucca, davanti al grande pubblico del PalaFigoi

Gli uomini di Coach Guida, dopo un avvio difficile, riescono quasi a tornare

a contatto nell’ultimo quarto, non trovando però il vantaggio.

Avvio difficile per i Seagulls, con Lucca che spinge forte e trova l’11-20 di fine primo quarto. Lo staff di

Sestri registra la difesa e inizia a trovare buone soluzioni in attacco, andando a riposo sul -10. Al rientro

dall’intervallo lungo Daunys e compagni inanellano un parziale che avvia la rimonta, quasi riuscita

nell’ultima frazione. Lucca riesce a tenere a distanza sufficiente i sestresi, respingendo il tentativo di

sorpasso negli ultimi minuti.

Questo il commento di Andrea Zini, giocatore dei Seagulls: «Un’occasione persa. La nostra difesa in

particolare è stata insufficiente e le conseguenze si sono viste. Adesso dobbiamo liberarci la mente e

pensare al prossimo weekend, in cui sabato ad Empoli ci aspetta una partita complicata contro una

squadra forte e ben allenata».

Questo il commento di Francesco Guida, capo allenatore dei Seagulls: «Complimenti a Lucca, ha giocato

meglio e ha meritato di vincere. Noi abbiamo approcciato male alla gara e nel complesso non abbiamo

eseguito ciò che volevamo fare. Per entrambe le cose, essendo responsabile di ciò che avviene in campo,

dovrò fare meglio, comunicare meglio le nostre scelte, in attacco e in difesa, e ruotare meglio i giocatori

a disposizione».

SERIE B INTERREGIONALE | GIRONE B | GIRONE B

PALLACANESTRO SESTRI vs BASKET LUCCA 74-82 (11-20; 20-21; 21-13; 22-18)

PALLACANESTRO SESTRI: Daunys 20, Zini 12, Pittaluga 9, Cavallaro 8, De Paoli 7, Anaekwe 7,

Barnini 4, Pasqualetto 4, Lo 3, Costa ne, Cartasegna ne, Pintus ne. Coach: Guida.

BASKET LUCCA: Trentin 17, Del Debbio 17, Simonetti 13, Brugalassi 11, Pierini 9, Lippi 8,

Tempestini 7, Barsanti, Landucci, Rinaldi ne, Brugioni ne, Lenci ne. Coach: Olivieri.