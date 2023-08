Sampierdarena, coppia trovata dalla Polizia con coca e cannabis

Si tratta di un 42enne e di una 34enne che sono stati fermati in via Vicenza

La Polizia di Genova ha arrestato a Sampierdarena una coppia per detezione di sostanze stupefacenti in concorso tra loro. I due, lui di 42 anni e lei di 34, sono stati denunciati inoltre per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

Gli operatori sono intervenuti, in via Vicenza, a seguito di una segnalazione per lite in appartamento, all’interno del quale erano presenti i due sopracitati unitamente al proprietario di casa che da qualche settimana li stava ospitando.

Da subito è apparso evidente il nervosismo della coppia ed in particolare della donna che, alla vista della Polizia ha cercato di disfarsi di un oggetto lanciandolo dalla finestra, per poi cercare di lasciare l’edificio.

Insospettiti gli agenti, coadiuvati da un altro equipaggio, hanno effettuato una perquisizione locale, con particolare attenzione alla camera occupata dalla coppia nella quale sono state rinvenute 20 involucri contenenti polvere bianca, materiale per il confezionamento ed un bilancino di precisione.

I controlli hanno portato alla luce anche la borsa della 34enne, occultata nella spazzatura e contenente 1300 euro in contanti, mentre tra gli effetti personali dell’uomo sono stati rinvenuti altri 410 euro e vari frammenti di sostanza erbacea.

La perquisizione è stata estesa anche all’esterno dove è stata rinvenuta la busta fatta cadere in precedenza, con all’interno altri 52 involucri contenenti polvere bianca. Complessivamente, a seguito di analisi cromatiche svolte dal Gabinetto di Polizia Scientifica, sono stati sequestrati 160 grammi di cocaina e 3,25 di cannabis.

Rimane naturalmente salva la presunzione di innocenza.