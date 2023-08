Festività di N. S. della Guardia, servizio bus Amt potenziato

Festività di Nostra Signora della Guardia, servizio provinciale bus Amt potenziato.

In occasione della festività di Nostra Signora della Guardia, domani, martedì 29 agosto, Amt-Genova potenzierà l’orario e servizio bus Amt per i due santuari presenti sul territorio metropolitano.

Per il Santuario di Ceranesi, come di consueto, da Rivarolo saranno disponibili corse aggiuntive ogni 30 – 40 minuti, in base all’affluenza dei fedeli. Il personale graduato Amt Genova sarà presente sia a Rivarolo che al Santuario per gestire il servizio in tempo reale.

Per il Santuario di Velva, verrà istituito un servizio speciale sulla linea 852 da Sestri Levante per il Santuario.

Gli orari sono disponibili nella sezione degli orari provinciali, selezionando il Tigullio orientale. Si consiglia di munirsi di biglietti anticipatamente oppure acquistandoli tramite la APP Amt Genova. ABov