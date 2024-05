I drink alla 19enne e poi lo stupro in crociera: un’altra giovane violentata

Avrebbe tentato quella stessa sera di abusare di un’altra ragazza uno dei tre giovani francesi accusati di avere violentato sessualmente una studentessa romana di 19 anni a bordo della nave Msc Seaside un settimana fa.

Il dettaglio emerge dall’ordinanza di custodia cautelare in cui la gip Elisa Camposaragna ha disposto il carcere per due dei tre 19enni autori della presunta violenza sessuale di gruppo. Tutti hanno respinto le accuse, parlando di atti e rapporti e atti consensuali.

Si tratta di un’altra studentessa, a bordo con la sua classe. Anche a lei sarebbero stati offerti drink alcolici e poi sarebbe stata attirata in cabina con una scusa.

Uno dei giovani arrestati avrebbe cercato di baciarla e l’avrebbe toccata nelle parti intime contro la sua volontà, ma lei avrebbe reagito e avvertito uno dei professori accompagnatori, affermando che “alcuni francesi avevano cercato di molestarla sessualmente”.

Per la giudice i due che hanno partecipato direttamente allo stupro della liceale di Roma hanno agito con “modalità spregiudicate” in quanto “dopo essersi dimostrati amichevoli con la ragazza e averle offerto vari drink ne ottenevano la fiducia attirandola nella cabina” e “hanno agito con spregiudicatezza dimostrandosi incapaci di dominare le proprie pulsioni sessuali”.

Per il terzo, che si sarebbe limitato a osservare la scena in silenzio, sono stati invece disposti gli arresti domiciliari, ma non può lasciare l’Italia né la città: per questo dovrà scontare la misura cautelare in un’abitazione a Genova.

I tre francesi, provenienti dalla Regione dell’Haute France, nell’interrogatorio di garanzia hanno invece respinto le accuse parlando di un rapporto sessuale del tutto consensuale.

I tre giovani erano stati arrestati dagli agenti della Polmare sabato scorso nel Porto di Genova dopo la denuncia della 19enne che aveva raccontato prima ad alcuni compagni di classe e poi ai suoi professori quanto le era accaduto.

Lw presunte violenze sessuali si sarebbero consumate fra Marsiglia, dove sono saliti a bordo i tre francesi, e Genova. La navae da crociera era partita dal Porto di Civitavecchia.