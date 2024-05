Centro Ovest, Pd e M5S si spaccano: bocciato documento sul Campasso

“Nella seduta del consiglio municipale di ieri, la maggioranza si è spaccata durante le votazioni dei documenti, non solo su quelli presentati dalla minoranza, ma anche su quelli di Pd e M5S.

Un film già visto quando era stato richiesto lo spostamento di uno stallo bike sharing, proposto dal nostro gruppo Lega e che si è ripetuto su un documento presentato dai pentastellati sulle barriere fonoassorbenti del Campasso.

La maggioranza, rifiutando l’assist di tutti i gruppi partitici a riportare la discussione in Commissione in quanto l’intera area sarà interessata a breve da una riqualificazione generale e sarebbe stato opportuno parlarne in commissione con una visione più ampia, ha di fatto portato alla bocciatura del documento, con 8 contrari (Lega-FdI-Lista Toti-Vince Genova ), 8 astenuti (Pd, Gruppo Misto, Linea Condivisa) e 5 favorevoli (M5S e Lista Ariel Dello Strologo)”.

Lo ha dichiarato stamane Andrea Ferrari, capogruppo della Lega in Municipio II Centro Ovest.

“Quanto successo- ha aggiunto Ferrari – è la riprova che la maggioranza ha dei seri problemi di stabilità e quindi mi chiedo se il governo di questo Municipio può ancora rimanere in piedi nell’interesse dei cittadini di Sampierdarena e San Teodoro.

Anche perché ci sono temi molto importanti da continuare ad affrontare come ad esempio il progetto dei 4 assi, la riqualificazione di Sampierdarena, lungomare Canepa e il tunnel subportuale”.