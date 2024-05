Recco, incontro per giovani: lavoro e finanziamenti europei

Recco, incontro per i giovani: lavoro e finanziamenti europei

Domani, venerdì 24 maggio, alle ore 18 presso la Sala del Consiglio del Comune di Recco la lista Finalmente Recco ha organizzato l’incontro “Fondi europei e opportunità di finanziamenti per i giovani” rivolto principalmente ai giovani per fornire loro un quadro generale delle possibilità di finanziamento dell’Unione Europea per l’avvio i nuove attività.

A moderare l’incontro sarà Clara Gualco, laureanda in veterinaria e candidata nella lista per Andrea Brunelli Sindaco. Con lei interverrà Paola Angeloni, psicologa, che lavora al Consultorio dell’ASL 4, che farà un breve quadro della condizione giovanile e delle principali problematiche evidenziando come un Comune può fornire supporto almeno nel raccogliere e mettere a sistema tutte le informazioni e le opportunità con la creazione di un servizio di informagiovani.

La dott.ssa Laura Canale, ex Dirigente di Regione Liguria alle politiche europee, risponderà alle domande dei ragazzi presenti e illustrerà i passaggi vincenti per confezionare un progetto e per presentare la candidatura su fondi diretti o indiretti della Commissione.

Tanti sono i Comuni che, aderendo a progetti di cooperazione territoriale o altri programmi comunitari, hanno beneficiato di finanziamenti comunitari con cui hanno avviato esperienze interessanti come la gestione condivisa di beni comuni e progetti di comunità.

La lista Finalmente Recco crede nei giovani e nell’importanza di garantire loro risposte ai bisogni, opportunità di lavoro, valorizzando alcuni settori come turismo e agricoltura ma anche la formazione per favorire l’ingresso nel mondo professionale. Per questo, anche nel programma elettorale della lista “Finalmente Recco”, le politiche lavorative soprattutto per i giovani sono uno degli elementi cruciali.

Le proposte della lista in tema lavoro:

Finanziare e rendere operativo uno sportello informa-giovani per facilitare l’accesso al mondo del lavoro, la compilazione di CV, fare domande di lavoro. Tale sportello può essere utile a ricercare finanziamenti di natura regionale, nazionale ed europei per avviare percorsi scuola/lavoro.

Organizzare sul territorio di Recco corsi per avviare i giovani al mondo del lavoro e corsi di artigianato, laboratori per la manutenzione del territorio in collaborazione con enti sovra-comunali.

Incentivare l’inserimento nel mondo del lavoro collaborando con le attività commerciali, gastronomiche e produttive della nostra città nei tavoli di lavoro sopracitati.

Operare in sinergia con le scuole superiori presenti a Recco. In particolare con l’Istituto Marco Polo che si trasferirà nella nostra città per effettuare percorsi di inserimento nel mondo del lavoro nelle nostre strutture gastronomiche e ricettive.

Obiettivi finali: aumentare l’attenzione all’inserimento nel mondo del lavoro possibilmente favorendo la creazione di nuove possibilità lavorative sul territorio. ABov