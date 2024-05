Convegno internazionale Unige in onore di Luca Obertello. Intersezioni: filosofia, antropologia e mistica

Lunedì 27 maggio, a partire dalle ore 9.30, presso l’Aula Magna della Scuola di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Genova, situata in via Balbi 2, si terrà il Convegno Internazionale intitolato “Intersezioni: filosofia, antropologia e mistica” in onore di Luca Obertello.

Programma del convegno

Il convegno sarà moderato la mattina dal Prof. Paolo De Lucia e nel pomeriggio dal Prof. Marco Damonte. L’apertura dell’evento prevede i saluti istituzionali del Preside della SSU, Prof. Raffaele Mellace, e della Direttrice del DAFIST, Prof.ssa Silvia Pellecchi.

Relatori e tematiche

Parteciperanno docenti e studiosi di fama internazionale che ricorderanno la figura di Luca Obertello.

Tra i relatori:

Prof. Luciano Malusa: “Il contributo di Obertello alla storiografia filosofica”

Prof. Letterio Mauro: “Obertello, Hadot e il termine persona”

Prof.ssa Fiorella Magnano: “Severino Boezio: la monografia di Obertello a cinquant’anni dalla pubblicazione”

Prof.ssa Simona Langella: “Tradizione neoplatonica e mistica renana nella Spagna della prima età moderna”

Prof. Angelo Campodonico: “Obertello lineamenti di un profilo intellettuale”

Prof. Luca Tuninetti: “Obertello e gli studi sul pensiero di Newman oggi”

Prof.ssa Eleonora Stump: “Aquinas on human nature”

Prof. Alessandro Ghisalberti: Conclusioni

Patrocinio e promozione

Il convegno è patrocinato dal Comune di Casarza Ligure, che ha accolto con favore la richiesta di celebrare Luca Obertello, illustre cittadino di Casarza Ligure, come lo fu suo padre Alfredo. Il Comune promuoverà l’evento sui propri canali social e sul sito web ufficiale.

Informazioni su Luca Obertello

Nato nel 1940 a Bargone, nel Comune di Casarza Ligure, Luca Obertello è stato uno dei più giovani docenti di Filosofia dell’Università di Genova. È riconosciuto come uno dei massimi studiosi europei della filosofia medievale, autore di importanti saggi su Severino Boezio e sulla teologia e cultura religiosa altomedievale.

Partecipazione online

L’evento sarà disponibile anche online tramite la piattaforma Zoom al seguente indirizzo: https://us06web.zoom.us/j/84562902913. La partecipazione dà diritto all’acquisizione di 1 CFU.