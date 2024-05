Caso Toti, Renzi su Paita: Spinelli può fare campagna elettorale per chi vuole

“Se Spinelli ha fatto campagna elettorale per l’allora candidata del Pd questo sarebbe un problema? Potrà fare campagna elettorale per chi vuole”.

Lo ha dichiarato oggi l’ex premier e attuale il leader di Italia Viva Matteo Renzi, commentando le carte della maxi inchiesta della Dda e della Procura della Repubblica di Genova su corruzione elettorale riguardo agli stralci dei verbali di Aldo Spinelli, in cui avrebbe riferito di avere “fatto campagna elettorale per Raffaella Paita”, ex candidata presidente della Regione Liguria per il Pd e ora senatrice spezzina di Italia Viva.

“La verità -ha aggiunto Renzi – è che Lella Paita è una persona speciale e straordinaria, che ha subìto il giustizialismo . Se Giovanni Toti è diventato presidente della Regione Liguria e non direttore di Studio Aperto, è perché c’è stato un attacco giustizialista contro Paita orchestrato dalla destra e dalla sinistra di Cofferati.

Raffaella Paita è stata massacrata mediaticamente per una vicenda legata all’alluvione e poi assolta e e nessuno le ha chiesto scusa.

Se non fosse partita quell’indagine a orologeria pompata dalla destra e dalla sinistra, Lella oggi sarebbe presidente della Regione e Giovanni un buon giornalista.

È andata diversamente. Noi siamo garantisti con gli avversari, gli altri sono solo giustizialisti contro di noi”.