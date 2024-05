Giornata dedicata all’evento: Vivere il mare a Camogli.

La città di Camogli ha organizzato un evento dedicato al mare, attraverso numerosi aspetti teorici e pratici. L’iniziativa, organizzata dal Comune di Camogli, si è svolta questa mattina 25 maggio nella sala del ridotto del Teatro Sociale, erano presenti Marta Riotti e Corinna Pasini, docenti del Istituto Tecnico San Giorgio con alcuni dei loro allievi del V anno. L’evento ha richiamato un pubblico interessato e variegato.

La giornata è iniziata con i saluti del sindaco Giovanni Anelli, seguiti dall’intervento di Claudio Pompei, consigliere comunale con delega a Politiche Giovanili e Sport, nonché ideatore dell’evento.

Pompei ha spiegato lo spirito dell’incontro, mirato ad approfondire la conoscenza del mare sotto il profilo ambientale ed ecologico, del turismo sostenibile, dello sport, dell’accessibilità alle spiagge e della formazione del personale che opera presso le spiagge con bandiera Lilla.

Le relazioni della mattinata sono state coordinate dall’assessore al Turismo Emanuela Caneva e hanno visto la partecipazione di illustri esperti.

Margherita Bozzano, docente IULM di Milano, ha parlato delle sfide e opportunità del turismo sostenibile. Marco Carbone, presidente dell’Associazione “Noi andiamo sul mare è accessibile a tutti”, ha illustrato le iniziative per l’accessibilità.

Bruno Frangi, vicepresidente dell’Associazione Unità Spinale, ha discusso delle esigenze specifiche delle persone con disabilità. Alberto Sassoli, docente Università di Genova, ha introdotto la contabilità ambientale come strumento per la gestione sostenibile delle aree marine.

Mario Zappalà, com.te della Capitaneria di Camogli, ha presentato le buone pratiche per garantire la sicurezza in mare.

Mauro Giorgio Mariotti, direttore dell’Area Marina Protetta di Portofino, ha trattato il tema delle aree marine protette e dello sport.

Tra i presenti all’evento vi erano il vicesindaco Lorenzo Ghisoli, Felice Monetti, com.te della Guardia Costiera di Genova, e Maurizio Castagna, presidente della Fondazione Teatro Sociale.

Nel pomeriggio, l’evento è proseguito con la parte pratica della giornata:

“Nuota Camogli”, una gara di nuoto che ha visto la partecipazione di circa ottanta concorrenti suddivisi nelle categorie Agonisti, Master e Amatori.

Il percorso di un chilometro ha attratto numerosi appassionati e l’organizzazione è stata curata dal Comune in collaborazione con l’associazione Aquamanara 1968 di Sestri Levante e con il supporto di Vela Kayak Sup Camogli 1914.

Outdoor Portofino, Gli Angeli del Sup, Sics Liguria Vela, Associazione NoiHandiamo, Croce Verde Camogliese, Rari Nantes Camogli, oltre alle famose focaccerie locali. La Bene srl di Matteo Tazzer ha offerto le magliette dell’evento.

A seguire, si sono svolte dimostrazioni di sport acquatici e un’esibizione di salvataggio in mare con l’aiuto dei cani bagnino, a testimonianza della continua attenzione di Camogli per la sicurezza e il divertimento in mare.

Questa giornata dedicata al mare ha rappresentato un’importante occasione per riflettere sul valore del nostro patrimonio marino. Si è dibattuto molto sulla la cultura della sostenibilità, dell’accessibilità e della sicurezza per tutti. Antonio Bovetti