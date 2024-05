E’ tutto pronto a Valleggia per la settima edizione del Premio Quiliano Cinema che si svolgerà nelle sedi del Teatro Nuovo di Valleggia e del Cinemanuovo Filmstudio in piazza Rebagliati a Savona.

Il via sabato primo giugno alle ore 15 a Savona con la proiezione alle 15 e 30 del film: “Pretendo l’inferno. Portrait d’un acteur” di Ercolani, in prima assoluta per il Nord Italia.

Alle ore 17 Steve Della Casa intervisterà il protagonista Luc Merenda. C’è grande l’attesa fra gli appassionati di cinematografia per la kermesse che vedrà la presenza di stars, fotografi, collezionisti, registi, scrittori, giornalisti, critici, personaggi del mondo dello spettacolo che saranno i protagonisti della due giorni dedicata al cinema.

Collaterale alla kermesse ci sarà anche l’attesissima mostra di locandine storiche originali tratte dalla spettacolare collezione del Cinema Arena Vittoria di Borghetto Santo Spirito. A scegliere le locandine ed a curare la mostra è il grande esperto e collezionista ingauno Marco Tripodi. Quest’anno la mostra sarà dedicata al tema della seduzione ed alla bellezza delle grandi star femminili italiane.

Tornando al programma del Premio è annunciata la presenza di numerosi gli ospiti illustri della rassegna: fra gli altri ci saranno, oltre a Luc Merenda e Steve Della Casa, Dario Argento, Paola Poli, Christian Olcese, Alessandro Boschi, Angelica Giusto, Milena Mancini, Maurizio Tedesco, Greta Gasbarri, Nicoletta Polledro e Cristina Bolla.

“Per me – annuncia Luc Merenda- è un onore tornare a Quiliano. Sono contento di poter contribuire a sostenere questo Festival ed aiutare gli appassionati a continuare a credere nella forza della bellezza e del Cinema”. Essendo eventi ad ingresso libero è meglio prenotarsi ai numeri 019 2000511 3331224085 e 019813357. L’evento è organizzato dalla Città di Quiliano, Gruppo Cineforum “Quei bravi ragazzi” di Quiliano, Star Aps, CIV Valleggia, Nuovo Fil Studio, Pro Loco di Quiliano, con il patrocinio di GLFC (Genova Liguria Film Commission) e Regione Liguria e grazie allo sponsor EcoSavona. Claudio Almanzi