Via del Campo, Passaggi di luce di Max Manfredi e Alice Nappi

Presentazione del progetto con passeggiata in via del Campo e dintorni

“Passaggi di luce, Max Manfredi e Alice Nappi in Campo” sulle tracce della canzone di Fabrizio De André e concerto in via de Campo29rosso.

Venerdì 24 alle ore 16.30 da piazza Fossatello partirà una passeggiata lungo via del Campo e i vicoli limitrofi che porteranno i partecipanti ad ammirare le nuove installazioni rese possibili grazie al progetto Passaggi di Luce, presentato dalla Cooperativa Solidarietà e Lavoro.

Passaggi di Luce è un’iniziativa promossa nell’ambito del progetto europeo HUB-IN – Hubs of Innovation and Entrepreneurship for the Transformation of Historic Urban Areas finanziato dal programma Horizon 2020 di cui il Comune di Genova è partner e che rientra nel Piano Integrato Caruggi.

HUB-IN mira a innovare, preservando le aree storiche del centro urbano ripristinando attività commerciali nuove e tradizionali, migliorando i servizi e gli spazi esterni per la popolazione locale e valorizzando il patrimonio architettonico della zona.

Passaggi di luce in particolare è una delle tre azioni di accelerazione gestite dal Job Centre, partner di HUB-IN, selezionate attraverso una Call per progetti innovativi con l’obiettivo di individuare azioni e iniziative in grado di contribuire a innovare l’ecosistema locale, portando nuove idee e con il fine ultimo di fertilizzare e accelerare le attività e le imprese esistenti, attraendone di nuove, usando come leva idee e processi innovativi capaci di impattare e portare beneficio a tutta la comunità locale.

La passeggiata in Via del Campo prevede diverse tappe, ognuna delle quali prevede una installazione che riporta strofe di due canzoni di Fabrizio de André: La Città Vecchia, che introduce il visitatore al Centro Storico di Genova, Patrimonio UNESCO e Via del Campo, la strada amata e cantata dal cantautore genovese.

La prima tappa sarà Campagna Amica, il mercato contadino coperto, che ha aperto recentemente in Via del Campo, frutto di un percorso lungo oltre un anno di lavoro di riqualificazione territoriale. Lì si ammirerà l’installazione con il testo de La Città Vecchia.

La visita proseguirà transitando da Piazzetta dei Fregoso per poi raggiungere Palazzo Durazzo, maestosa dimora storica in Via del Campo che ospita dodici abitazioni, l’una differente dall’altra e di cui alcune con affreschi del ‘700, situate in un palazzo del XVI secolo.

La terza tappa dell’itinerario sarà presso La Navicella dell’ingegno, negozio di artigianato dedicato a creazioni artistiche fatte a mano e complementi d’arredo bijoux, a cui seguirà Campo XS Contemporary, l’ex macelleria SO.TI.TI trasformata in uno spazio espositivo dedicato all’arte contemporanea.

A conclusione della passeggiata si raggiungerà P.zza del Campo e viadelcampo29rosso, lo spazio – museo di proprietà del Comune di Genova gestito dalla Cooperativa Solidarietà e Lavoro dal febbraio 2012, dedicato alla cosiddetta “scuola genovese” dei cantautori. Qui si assisterà all’esibizione di Max Manfredi, cantautore pluripremiato ed amato da Faber che disse di lui “a Genova avete il più bravo di tutti”, accompagnato al violino dalla bravissima Alice Nappi musicista versatile e virtuosa da anni attiva nel panorama musicale italiano.

INFO:

Partenza da Piazza Fossatello alle ore 16.30. Concerto: ingresso libero sino a capienza sala.

Per info: info@viadelcampo29rosso.com. Tel. 010/2474064 – Cellulare 320.8809621.