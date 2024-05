Vola giù da gradinata nord: in codice rosso al S. Martino. Cinghiate a doriani

Ieri sera, poco prima della fine di Genoa-Bologna, un giovane tifoso rossoblu è caduto dalla balaustra da dove partono i cori di incoraggiamento della squadra in gradinata nord ed è volato giù per alcuni metri.

Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso al San Martino.

Secondo quanto riferito, per fortuna, non risulta in pericolo di vita, anche se sono state accertate fratture a un gomito e al bacino e un trauma cranico.

Per questo, nonostante la vittoria per 2-0, la gradinata nord è rimasta in silenzio a fine partita.

Poco prima della partita Genoa-Bologna, purtroppo, si è inoltre registrato l’ennesimo episodio di violenza.

Due tifosi blucerchiati sono stati picchiati e presi a cinghiate.

Dopo essere stati soccorsi, sono stati trasportati al Pronto soccorso del Galliera, dove sono stati medicati per ferite lievi.