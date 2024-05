Genoa-Bologna questa sera al Ferraris alle 20.45

Genoa-Bologna, l’atteso incontro di Serie A

Questa sera, alle 20:45, allo stadio Luigi Ferraris di Genova, si terrà l’incontro tra Genoa e Bologna, valido per la 38ª e ultima giornata del campionato di Serie A.

Questo match sarà particolarmente significativo poiché segnerà l’ultima partita di Thiago Motta sulla panchina del Bologna.

L’addio di Thiago Motta al Bologna

Dopo un incontro con il presidente Joey Saputo, il tecnico italo-brasiliano Thiago Motta ha annunciato il suo addio alla guida tecnica del Bologna.

Si dice che la Juventus sia pronta ad accoglierlo con un contratto biennale, con opzione per un terzo anno, a 3.5 milioni di euro a stagione più bonus.

Le scelte di Gilardino per il Genoa

Per quanto riguarda il Genoa, l’allenatore Gilardino dovrebbe schierare Leali in porta e optare per la coppia d’attacco Retegui-Gudmundsson.

Questa scelta potrebbe rivelarsi cruciale per le sorti della partita.

Dove guardare Genoa-Bologna: diretta TV e streaming

La partita Genoa-Bologna sarà trasmessa in diretta su DAZN, Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251).

Gli appassionati potranno inoltre seguire il match in streaming su Now TV e tramite la piattaforma Sky Go.