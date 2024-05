Recco, rifiuti: prosegue la sistemazione dei cassonetti intelligenti

Recco, prosegue la sistemazione dei cassonetti intelligenti per la raccolta differenziata.

Continua, a cura dell’ufficio ambiente del Comune di Recco, l’installazione dei cassonetti intelligenti, per potenziare la raccolta differenziata dei rifiuti.

Dopo la recente installazione dei contenitori in piazzale Mazzini e in via Pisa sono ora operative le postazioni anche in via Isonzo.

Entro qualche settimana, queste vere e proprie eco-isole, con un totale di 88 cassonetti, verranno collocate su tutto il territorio cittadino.

Il comune di Recco è stato il primo in Italia ad ottenere finanziamenti Pnrr per migliorare la raccolta differenziata, con un investimento di 903.288 euro.

Videosorvegliati, con la capacità di riconoscere l’utente e misurare i rifiuti, i nuovi cassonetti sono dotati di sensori di ultima generazione che permetteranno agli uffici di individuare in tempo reale quelli pieni e di predisporne lo svuotamento.

«Queste innovazioni – sottolineano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin – permetteranno una gestione più efficiente della raccolta differenziata e,

in futuro, l’applicazione di una tariffazione puntuale basata sulla collaborazione dei cittadini nel corretto conferimento dei rifiuti». ABov