Sestri Levante, Amt linee bus: cambio temporaneo al servizio 705, 742, 750, 798, 864 e 865.

Domani, venerdì 24 maggio, dalle 12.00 alle 19.00, via Bruno Primi a Sestri Levante verrà chiusa al traffico veicolare.

La chiusura comprende il tratto compreso tra la rotonda all’intersezione con via per Santa Vittoria e l’ingresso della rimessa Amt Genova. Pertanto i bus effettueranno le seguenti variazioni ai percorsi:



Linee 705, 750 e 798: transiteranno in entrambe le direzioni in via Nazionale e in via Bo da dove riprenderanno il regolare percorso.

Bus Linea 742: transiterà in entrambe le direzioni in via Nazionale e in via Pace nel Mondo da dove riprenderà il regolare percorso.

Linee 864 e 865: i bus in arrivo e con destinazione da San Bernardo transiteranno sul ponte Serlupi e in via Terzi Ospedale, da dove riprenderanno il regolare percorso. ABov

.