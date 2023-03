Samp, Rincon: Ci crederemo fino alla fine

Rincon commenta il ko della sua Samp contro la Lazio nel Monday Night.

«Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare contro una squadra forte, cercando di limitare le loro potenzialità. Purtroppo ci è mancata la pazienza e la calma negli ultimi metri del campo per riuscire a valorizzare le occasioni o le potenziali occasioni che abbiamo avuto. Dispiace ancora una volta aver fatto una partita così coraggiosa con tanto dispendio di energie per poi portare a casa zero punti ancora. Stiamo facendo un lavoro che non è semplice in questa situazione, magari anche puntualmente, di presentarsi in un campo così e di fare una partita del genere ma abbiamo l’obbligo di continuare a crederci, di continuare a mantenere la positività quotidiana che ci permette di lavorare bene per arrivare alla domenica fisicamente bene e con l’approccio giusto. Abbiamo questo obbligo per noi, per i tifosi, per la Sampdoria, crederci fino a quando la matematica non ci dirà il contrario. Nel calcio può ancora succedere di tutto».