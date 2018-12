Samp-Chievo, Giampaolo: giocheranno quelli più in forma

Natale con i tuoi, Santo Stefano con la Sampdoria. E la sera della vigilia Marco Giampaolo ribadisce l’appello.

«Per superare il ChievoVerona servirà un grande sostegno dal nostro pubblico».

La Serie A scende in campo per la prima volta in assoluto anche il 26 dicembre.

Concentrazione. I blucerchiati riceveranno al “Ferraris” il fanalino di coda del campionato, imbattuto però da quando l’ex Mimmo Di Carlo è tornato sulla panchina dei gialloblù. Il mister conosce le insidie che la gara nasconde e al media ufficiale sottolinea in esclusiva come andrà affrontata: «Giocare sotto le festività di Natale non è facile a livello mentale, richiede concentrazione. Valutare il Chievo dalla posizione che occupa in classifica è sbagliatissimo: troveremo una squadra in salute e per venirne a capo dovremo giocare al meglio delle nostre possibilità».