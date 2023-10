Questa sera Genoa-Milan, le probabili formazioni e dove vederla da casa

Il fischio d’inizio di Genoa-Milan al Luigi Ferraris di Genova, avverrà questa sera alle 20.45. Le formazioni e dove vederla.

Il Genoa dell’ex Gilardino ha conquistato 4 punti nelle ultime due partite, fornendo ottime indicazioni e mettendo in difficoltà proprio le big.

Il Milan di Pioli ritorna in campo a 72 ore di distanza dall’impegno in Champions.

Pioli dovrà, quindi, fare valutazioni molto attente sul grado di stanchezza dei suoi giocatori.

Le probabili formazioni

GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, Vasquez; De Winter, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Matturro; Messias, Gudmundsson. All. Gilardino.

MILAN (4-3-3) Maignan; Florenzi, Thiaw, Tomori, Hernandez; Musah, Adli, Reijnders; Chukwueze, Jovic, Okafor. All. Pioli.

La partita sarà diretta da Piccinini di Forlì. Assistenti Liberti e Dei Giudici. Quarto uomo Ayroldi. Al Var Di Paolo, assistente Var Nasca.

Dove vedere Genoa-Milan da casa

La partita sarà trasmessa su Dazn e sarà disponibile anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport.

In streaming su Dazn, Sky Go e Now.