Smentita la vendita a Four Seasons del castello di Portofino

Arriva la smentita ufficiale sulla vendita di Castello San Giorgio di Portofino.

“Gli Stati Generali del Patrimonio Italiano, l’ente per la valorizzazione delle attività, dei beni e del patrimonio culturale – si legge in una nota – a seguito delle notizie diffuse da alcuni organi di informazione stampa italiani hanno interpellato direttamente il presidente della società Four Seasons con sede a Toronto (Canada) Mrs. Kathleen Taylor.

La risposta giunta al presidente Ivan Drogo Inglese è stata affidata alla vice presidente Mrs. Sarah Tuite che ha smentito ogni coinvolgimento della società Four Season nell’operazione di acquisizione immobiliare.

Successivamente è stata diffusa una nota dalla società Cascade con sede a Kirkland (Seattle), il cui controllo è di Mr. Bill Gates e che detiene il pacchetto di maggioranza della società Four Season che ha comunicato “l’estraneità della società e di Mr. Bill Gates nei confronti dell’operazione”.