Ascoli-Samp 1-1, pari di rigore firmato Borini

La Samp trova il pari nella trasferta di Ascoli al Del Duca.

Primi minuti tutti di marca di ascolana con Borini che salva sulla linea dopo un’uscita da rivedere di Ravaglia. Poi il portiere sale in cattedra e salva due volte su Rodriguez e Botteghin. La Samp fatica a farsi pericolosa dalle parti dell’ex Viviano. Nestorovski di testa mette in allarme tutta la retroguardia blucerchiata. L’unico spunto degli undici di Pirlo nel primo tempo è di Borini il cui tiro è comunque fiacco e non crea problemi a Viviano. Il primo tempo sembra spegnersi senza ulteriori squilli ma proprio al 44′ arriva il gol dell’Ascoli: cross di Falasco dalla sinistra, palla in mezzo con Nestorovski che salta di testa non contrastato da Esposito, Ravaglia tocca appena e la palla termina in rete per il vantaggio dei padroni di casa.

scoli subito vicino al raddoppio con Rodriguez. Poi la Samp trova il pareggio su calcio di rigore concesso dall’arbitro Collu per fallo in area di Caligara su Esposito. Realizza con il brivido Borini, Viviano infatti indovina l’angolo, tocca la sfera ma non riesce a spedirla fuori dallo specchio. La Samp di Pirlo in fiducia prova a premere alla ricerca del vantaggio, l’Ascoli si difende con ordine e cerca di chiudere tutte le offensive blucerchiate ma i padroni di casa si fanno di nuovo pericolosi con il solito Botteghin che di testa manda alto da buona posizione, anche in questo caso difesa blucerchiata che si è persa completamente il capitano dell’Ascoli. Al 68′ ancora Nestorovski a un passo dal gol, il macedone salta indisturbato in mezzo all’area ma il suo colpo di testa è fuori misura con Ravaglia che guarda uscire la sfera. Poi inizia la girandola dei cambi: nella Samp entrano Giordano, De Luca per Barreca e Borini Vieira per Kasami e Girelli per Stojanovic. All’89’ la Samp si divora il gol: rapido contropiede con la palla che arriva a De Luca che di prima intenzione da solo in mezzo all’area tira verso la porta ma Viviano in uscita respinge il tiro con i piedi.

GOL: 49′ pt Nestorovski (A), 50′ Borini rig (S)

Ascoli (4-3-2-1): Viviano; Bayeye, Botteghin, Bellusci, Falasco; Caligara (70′ Giovine), Di Tacchio, Falzerano; Mendes (70′ , Rodriguez; Nestorovski (79′ Manzari). A disp. Barosi, Bolletta, Haveri, Gnahoré, Kraja, Giovane, Quaranta, D’Uffizi, Adjapong, Milanese, Manzari, Masini. All. Viali

Sampdoria (3-5-2): Ravaglia; Ghilardi, Gonzalez, Murru; Stojanovic (84′ Girelli), Kasami (84′ Vieira), Yapes, Verre )92′ Askildsen), Barreca (81′ Giordano); Esposito, Borini (81′ De Luca). A disp.: Stankovic, Vieira, Askildsen, Panada, Ricci, De Luca, Lotjonen, Malagrida, La Gumina, Giordano, Girelli, Delle Monache. All. Pirlo

NOTE: ammoniti Murru (S), Stojanovic (S), Bellusci (A), Gonzalez (S), Di Tacchio (A)