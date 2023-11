Oggi a Savona alle 17 nella Sala Rossa del Comune incontro con Clara Sanchez, l’autrice di fama internazionale, tradotta in tutto il mondo

incontro con la scrittrice CLARA SANCHEZ e presentazione del romanzo “Il primo respiro dopo la pioggia”

Introduce RENATA BARBERIS

Con il patrocinio del Comune di Savona

Nuovo romanzo per Clara Sánchez, scrittrice che con il libro “Il profumo delle foglie di limone” ha raggiunto la fama internazionale, tradotta in numerose lingue in tutto il mondo, unica scrittrice ad aver vinto i tre più importanti premi letterari spagnoli.

Una nuova storia sul perdono, la speranza, i fallimenti e la magia dei momenti felici. Per sapere chi si è bisogna accettare ciò che la vita ha in serbo per noi e viverla così com’è, nelle sue luci e nelle sue ombre.

Lucia si trova a pensare all’amore assoluto dei suoi genitori, di cui è stata testimone da bambina. Ora che nella sua vita è momento di bilanci, si chiede se sia riuscita a provarlo anche lei. Se il marito giornalista, con cui si scambia solo brevi telefonate, la ami ancora. Se il primo lavoro che ha scelto, e che per pigrizia non ha mai lasciato, sia davvero quello giusto. Se il silenzio di sua figlia sia un segno dell’adolescenza o nasconda qualcosa di più. Ma spesso la vita non concede il tempo di riflettere, perché i segreti vogliono solo venire a galla e le scelte sbagliate tornano a chiedere il conto…