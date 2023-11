Il 14 novembre 2023 alle 10.15 in piazza Galileo Ferraris sarà scoperto un pannello informativo dedicato a Pasquale Taraffo

Nato in via Fereggiano a Marassi e considerato il più talentuoso tra i grandi chitarristi genovesi di fine ‘800 e inizi ‘900, la cui abilità e velocità nel suonare la sua speciale chitarra-arpa a ben 14 corde gli valsero il soprannome dialettale di “O Rêua”, ossia “la ruota” e quello di “Paganini della chitarra”.

L’iniziativa, promossa dal saggista Andrea Lombardi e attuata dal Municipio III Bassa Valbisagno, nelle persone di Angelo Guidi, Barbara Lagomarsino, Paolo Boz e Cinzia Massa, dallo staff tecnico del Municipio e dalle associazioni e musicisti che hanno collaborato, vuole essere “un primo passo per valorizzare personalità di rilievo culturale, artistico e storico del loro territorio, specie nei quartieri popolari e nelle periferie: non solo doverosa memoria – sottolinea Lombardi – ma anche e soprattutto esempio per i giovani”.

A conclusione dell’evento, alle 20,30, presso la Sala del Consiglio del Municipio Bassa Val Bisagno – piazza Manzoni 1, l’Orchestra del Circolo mandolinistico Risveglio, diretta dal Maestro Eliano Calamaro, terrà un concerto in memoria di Taraffo, con la partecipazione dei Maestri Fabrizio Giudice e Massimo Traffano alla chitarra arpa e alla Brahms Harp Guitar.