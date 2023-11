Wall of Dolls e la “La Bellezza della Rinascita”. 25 novembre ore 14, Piazza de Ferrari a Genova. Per dire NO alla violenza sulle donne.

Wall of Dolls e la “La Bellezza della Rinascita” per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

14 novembre CONFERENZA STAMPA di presentazione alle 12:30 alla Sala Caduti di Nasiriyah al Palazzo di Regione Liguria

Wall of Dolls Liguria, in collaborazione con Rotary Club Genova San Giorgio, si prepara per il grande evento in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

La ONLUS è attiva 365 giorni l’anno per contrastare questa terribile e ancora troppo frequente macchia sociale.

L’intento è quello di diffondere (attraverso testimonianze, arte, musica, informazione), una nuova cultura, una nuova educazione, lavorando con le scuole, le istituzioni, le associazioni, le figure professionali e le tante volontarie sul territorio.

Il messaggio è dunque uno: costruire un’identità umana che escluda ogni forma di odio e di discriminazione. L’arte nelle sue varie forme è un linguaggio universale comprensibile da tutti.

Ecco perché Wall of Dolls lo sceglie ancora come mezzo di comunicazione per catalizzare l’attenzione e sensibilizzare il maggior numero di persone, compresi i giovani.

Come ogni anno molte sono le figure che hanno aderito alla chiamata: istituzioni regionali e locali, enti pubblici, media, vittime sopravvissute, testimoni di violenza, scuole, artisti, cantanti, professionisti.

Tutti, uomini e donne, avranno uno scopo unico: promuovere la parità di genere e dire ufficialmente NO alla violenza contro le donne, mettendoci la faccia.

Nasce così anche una campagna social per coinvolgere la comunità e i personaggi pubblici a sostenere il prezioso e costante lavoro di Wall of Dolls, in particolare l’evento del 25 novembre.

Si chiama “IO CI METTO LA FACCIA NEL DIRE NO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE: SONO CON WALL OF DOLLS”.

L’obbiettivo è raccogliere brevi video amatoriali che saranno poi montati insieme dallo Studio George Lagarde in un unico video che verrà promosso sul canale Instagram ufficiale di Wall of Dolls (@wallofdolls). Un gesto importante per dare forza al messaggio e fare rete.

https://www.instagram.com/wallofdolls/

Un’altra fondamentale iniziativa è quella dal nome “Panchine Rosse” promossa dalla Commissione Pari Opportunità della RAI.

Rai Liguria è tra le Sedi Regionali Rai aderenti, e Wall of Dolls è stata scelta per la realizzazione della Panchina Rossa in quanto da anni opera sul territorio nazionale, crea rete, informazione e sensibilizzazione al fine di promuovere una nuova cultura.

Proprio Rai Liguria (Corso Europa 125) il prossimo 25 novembre, alle ore 10.00, inaugurerà la realizzazione della Panchina Rossa in presenza di Wall of Dolls e delle artiste dell’associazione che hanno preso parte al progetto.

14 NOVEMBRE 2023 —> CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DI

“Happening Wall of Dolls: La Bellezza della Rinascita”

Ore 12:30 – Sala Caduti di Nasiriyah

5° piano del Palazzo della Regione Liguria – Piazza de Ferrari – Genova

Ma molti sono gli appuntamenti relativi al macro evento di quest’anno con la consueta presenza delle fondatrici JO SQUILLO, FRANCESCA CAROLLO e GIUSY VERSACE.

25 novembre 2023 Genova

Wall of Dolls torna con “La Bellezza della Rinascita”

14:00 / 17:30 — > Piazza de Ferrari sotto il Muro delle Bambole

Con una bambola da donare al Muro e partecipando al Flash Mob di apertura, saremo tutti protagonisti per impegnarci a mettere fine a queste atrocità che non possono appartenere ad una società moderna.

Durante l’evento verrà presentata l’Associazione e interverranno autorità, volontarie, testimonianze, figure professionali, artisti, cantanti, scrittrici, scuole.

17:00 / 19:30 —> “La Bellezza della Rinascita: Scuola e arte per una nuova cultura” – Incontro aperto al pubblico presso Casa Luzzati a Palazzo Ducale

Con la partecipazione di esperti si affronterà il tema della violenza sulle donne partendo dall’arte come metodo educativo all’interno delle scuole, per sensibilizzare gli studenti e creare le basi per una sana educazione affettiva.

Durante l’incontro verrà proiettato il docufilm “La Bellezza della Rinascita”.

Oltre agli organizzatori e alle volontarie di Wall of Dolls saranno presenti le fondatrici, le autorità, associazioni che lavorano contro la violenza, insegnanti, figure istituzionali e anche forti testimonianze.

20:30 —> FUORI EVENTO: “La Bellezza della Rinascita” – Cena di Gala privata presso Le Cisterne a Palazzo Ducale in Piazza Matteotti 9

L’incontro sarà ancora occasione per accendere i riflettori sul tema della violenza sulle donne e di quanto sia necessario fare per debellarla in tutte le sue forme, visibili e invisibili.

In un contesto più leggero ma non “superficiale” si offrirà una condivisione attraverso arte e spettacolo, per raggiungere l’attenzione di tutti ed educare le donne a non sottovalutare i campanelli di allarme.

Ancora una volta Wall of Dolls si presenterà al pubblico con le volontarie e le fondatrici.

E durante la serata, oltre la cena, si affronterà l’argomento mediante la recitazione, le forti testimonianze di chi ha vissuto in prima persona atti di violenza e di chi ha perso la madre per femminicidio, la proiezione del docufilm “La Bellezza della Rinascita”, performance live di musica e arte.

Non è tutto.

Il professor Giuseppe Perniciaro, in nome del Rotary Club Genova San Giorgio, introdurrà il Service della presa in carico sulle cure mediche a favore di Pinky Parvinder Aulakh, che racconterà come nel 2015 i suoi figli l’hanno vista prendere fuoco per mano del marito, attualmente in carcere, riportando ustioni di terzo grado su quasi tutta la superficie del corpo.

Il professore si prende l’impegno di creare un significativo percorso sanitario organizzando la possibilità di cure per creare un benessere estetico, funzionale ed emotivo.

BARBARA BAVASTRO, coodinatrice Wall of Dolls Liguria, ha dichiarato:

“Ognuno di noi nel suo piccolo può aiutare a costruire una società moderna dove uomini e donne hanno gli stessi diritti e dove si parli di pari opportunità, quelle vere.

Wall Of Dolls è un mezzo per arrivare alle persone, per diffondere il messaggio: NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE.

E tutte le sue volontarie mettono a disposizione il proprio tempo sottraendolo al lavoro e alla famiglia per creare un mondo migliore da lasciare ai nostri figli.

Ogni giorno sono presenti sul territorio per creare rete, sensibilizzare e fare informazione. È importante essere tutti presenti il 25 novembre in piazza de Ferrari, uomini e donne, giovani e adulti. Per costruire insieme una società migliore volta alla parità di genere e alla non violenza.”

“Happening Wall of Dolls e Rotary Club Genova San Giorgio”

Evento con il PATROCINIO di: Regione Liguria, Comune di Genova, Consigliera di Parità Regione Liguria, Rai Liguria, Ordine delle Professioni Infermieristiche di Genova OPI, Ordine dei Medici di Genova, Ordine degli Architetti di Genova, Croce Rossa Italiana comitato di Genova, Croce Bianca di Genova, White Dove, Sala Luzzati, Centro per Non Subire Violenza, Carta dei diritti della Bambina, Pro Loco Maris Boccadasse, CISL.

Con il CONTRIBUTO di: Farmacia Vesuvio, ViviPilates Genova, Officina Meccanica Vigo Daniele, Gemi Catering, Zonin, Extro Parrucchieri Genova, Monsita Beauty, Genial System, La Zebra ODV, Le sfumature del confetto, Mastro Orologiaio, Rehab Clinic, Image Studio Academy, Lagarde George Studios, You Be.

MAGGIORI INFO

Coordinatrice Wall of Dolls Liguria Dott.ssa Barbara Bavastro barbara_bavastro@yahoo.it / 3455402885

Vice Coordinatrice Wall of Dolls Liguria Avv. Cristina Zunino zunino@zuninopicco.com / 3474355072

Sportello d’ascolto Liguria: 3756700767

WALL OF DOLLS

Installazione permanente ideata e voluta da Jo Squillo, nata a Milano e poi ricreata in diverse città d’Italia tra cui Genova dove nasce nel 2016 a ridosso di Piazza de Ferrari per volontà e collaborazione tra Jo Squillo, Wall of Dolls ONLUS, Regione Liguria, Comune di Genova e Ordine degli Infermieri di Genova OPI.

Negli anni questa installazione di forte impatto ha suscitato sempre più interessi e ha visto sempre più figure coinvolte:

università, istituzioni, associazioni, servizi, studenti, cittadini; tutti uniti da un obiettivo comune dire No alla violenza contro le donne.

Gli eventi in piazza hanno uno scopo trasversale: attraverso l’arte, la musica e lo spettacolo si crea sensibilizzazione, si fa rete, si informa sulle prese in carico, si parla a tutta la popolazione (soprattutto ai giovani) e si utilizza un linguaggio universale favorendo una presa di coscienza.

A Genova Wall of Dolls è presente presso una sua sede sita in Via Aurora 8R, Boccadasse.