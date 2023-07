Nasce ad Alassio il gelato alla Cipolla Bellendina, dove si mescolano sapori insoliti e inaspettati per questo 2023

È proprio quello che ha fatto la gelateria Perlecò di Alassio, con il suo innovativo gelato di Cipolla Bellendina.

La cipolla è un ortaggio molto versatile, utilizzato principalmente come ingrediente base per molti piatti. Ma chi avrebbe mai pensato di trasformarla in un gustoso gelato? La gelateria Perlecò ha nuovamente deciso di sperimentare sempre seguendo la strada maestra dei prodotti di territorio.

“Galeotto fu l’incontro avvenuto in occasione di “Azzuro Pesce d’autore” manifestazione andorese svoltasi a maggio. Ci è stata proposta questa sfida e la abbiamo raccolta con enorme piacere. Questa cipolla è decisamente dolce e, pur mantenendo tutte le caratteristiche originali dell’ ortaggio, si presta ad essere lavorata anche in gelateria”, racconta Aldo, gelatiere di Perlecò.

Il gelato di cipolla Bellendina è un mix di dolcezza e leggera acidità. Il sapore è delicato e avvolgente, con una nota di freschezza che lo rende perfetto per l’estate.

Ma non è solo il gusto a rendere speciale questo gelato. La cipolla Bellendina è un prodotto tipico di Andora, comune della Liguria, conosciuto per la sua dolcezza e il suo sapore unico. La gelateria Perlecò ha voluto valorizzare questo ortaggio locale, creando un gelato che ne esaltasse le caratteristiche.

Ma quali sono i possibili utilizzi di questo insolito gelato in ambito culinario?

La gelateria Perlecò ha pensato anche a questo, proponendo diverse ricette che utilizzano il gelato di cipolla Bellendina come ingrediente principale.

Il primo esperimento è stato una coloratissima e freschissima insalata di ortaggi: carote, trombette, pomodorini, peperone oltre la immancabile foglia di basilico. Il gelato di cipolla Bellendina viene utilizzato come condimento, in questo caso, aggiungendo una nota di dolcezza e freschezza alle verdure. Il risultato è un piatto sorprendente, che unisce sapori contrastanti in modo armonioso.

“L’insalata è piatto tipicamente estivo e dalle nostre parti costituisce una vera e propria tradizione. Il gelato di cipolla Bellendina completa e rinfresca il “cundiun” senza le controindicazioni della cipolla cruda”, conclude Aldo.

Ma le possibilità non finiscono qui. Il gelato di cipolla Bellendina si presta a molti esperimenti gastronomici. La sua versatilità permette di sperimentare e creare piatti unici e originali, ed a provarli in anteprima sarà la Chef Sara di Sanremo.