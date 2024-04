ImmUnige, prevenzione Papilloma virus al Campus di Legino

Dal 26 marzo è attivo il progetto “ImmUnige” dedicato alla popolazione studentesca promosso da Università di Genova, Alisa, ASL 2 e ASL 3 per promuovere e sensibilizzare sull’importanza della prevenzione contro il Papillomavirus umano (HPV).

Fino a martedi 30 aprile, al Campus di Legino (Savona), sarà attivo un ambulatorio dedicato a consulenze e informazioni relative alla vaccinazione contro il papillomavirus (HPV).

Il Servizio sarà attivo tutti i martedì e mercoledì dalle ore 10 alle 13, nell’aula DE 122 al piano terra della Palazzina Delfino,

In Liguria la vaccinazione è gratuita, oltre che per tutti i dodicenni, anche per tutte le ragazze nate dal 1992 e i ragazzi nati dal 2004 . Marcello Di Meglio