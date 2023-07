Mercato Samp, dopo Borini i blucerchiati puntano a Cutrone

La Samp continua a lavorare sul mercato degli attaccanti.

Dopo aver chiuso per Fabio Borini, starebbe sondando il terreno per Patrick Cutrone dal Como.

I blucerchiati, dopo l’addio di Quagliarella, sono rimasti scoperti nel ruolo di prima punta e il nativo della città lombarda rappresenterebbe per caratteristiche l’uomo ideale. La chiave per il suo arrivo sarebbe il suo agente, Federico Pastorello, il quale cura gli interessi di Matteo Ricci, appena trasferitosi nella Genova blucerchiata. Trattativa difficile ma non impossibile per la Samp (ricordiamo che il dg dei Lariani Carlalberto Ludi aveva parlato della conferma della punta ex Milan), si attendono novità.