Si conclude la prima stagione di Quarto Pianeta Live. Questa sera l’ultima puntata del programma condotto dal giornalista Claudio Gambaro.

Si conclude la prima stagione di Quarto Pianeta Live (I panni sporchi si lavano in radio).

QUARTO PIANETA È UN LUOGO DI TUTTI, UN LUOGO DI MEMORIA,

UN LUOGO DI BELLEZZA, UN LUOGO DI POTENZIALITÀ, UN LUOGO CHE VIVE…

Si conclude la prima stagione del fortunato format radiofonico di Radio Sanremo, realizzato nell’ex ospedale psichiatrico di Genova Quarto, nato da un’idea di Claudio Gambaro, giornalista e conduttore radio televisivo che si occupa di comunicazione, ufficio stampa e consulenza per la realizzazione di eventi culturali.

Nella puntata che andrà in onda martedì 11 luglio, ci sarà anche Paolo Ballardini reduce dal fortunato varietà “I migliori anni”, diretto da Carlo Conti. Il chitarrista genovese fa parte dell’orchestra del maestro Pinuccio Pirazzoli che accompagna da anni le esibizioni di tutti i big italiani e internazionali ospiti nella trasmissione di Rai 1. Non mancheranno i siparietti comici di Ennio Lo Re e il ritorno del (g)astronauta Mauro Riccio, con la “super visione tennica” di Angelo Perna.

Nell’arco di 30 puntate, “Quarto Pianeta Live” ha proposto la musica dal vivo in diretta radiofonica senza trucchi e senza inganni; tanti artisti si sono raccontati attraverso “Fiumi di parole”, la rubrica dedicata alle lunghe interviste, come Ivan Cattaneo, Viola Valentino, Elodie, The Kolors, Rettore, Bobby Solo, Maurizio Solieri, Ditonellapiaga, Pino D’Angiò e Andrea Bacchetti.

L’ultima puntata che andrà in onda martedì 18 luglio, sarà un vero e proprio “the best of” con le migliori interpretazioni dal vivo e le testimonianze degli artisti che si sono alternati nel corso della stagione:

Max Manfredi, Giorgio Usai (Il Mito New Trolls), Mauro Culotta, I Trilli, Davide De Muro, Fabio Zuffanti, Sergio Morselli, Ivano Calcagno, Antonio Clemente, Enrico Bianchi, Carlo Denei, Armando Celso, Fabio Bonelli, Andrea Bottesini, Belzer, Andrea Benfante, Elisa Garfagna, Luca Cevasco, Katia Ferrante, Mike FC, Nico Priano e molti altri.

In verità, “Quarto Pianeta Live” continuerà per tutta l’estate, con una selezione delle puntate migliori, in onda ogni domenica sera a partire dalle ore 22.

Radio Sanremo parte da lontano: un nome nato il 28 ottobre 1939 ai tempi dell’Eiar e recuperato da un gruppo di appassionati “sanremaschi” nel 1975 nei giorni in cui esplodeva il travolgente fenomeno della radiofonia locale.

Un’entusiasmante avventura durata quattro decenni, che oggi si appresta ad affrontare la sfida della comunicazione globale.

Radio Sanremo ha una vocazione “generalista”, con un occhio sempre aperto sulla scena musicale italiana e in particolare sulla lunga storia del Festival.

Inoltre offre un’ampia informazione giornalistica con rubriche di vario genere oltre alle notizie nazionali 7 giorni su 7 in onda dalle 7 alle 24.

QUARTO PIANETA LIVE

(I PANNI SPORCHI SI LAVANO IN RADIO)

IN STUDIO, INSIEME A TANTI OSPITI A SORPRESA:

CLAUDIO GAMBARO – Speaker / Regia & Arredi Urbani

ENNIO LO RE – Dement(i)al Coach / Rumorista & Mago

ANGELO PERNA – Responsabile Tecnico – “Tennico”­

MARTEDI’ e DOMENICA – ORE 22

Per ascoltarci in diretta su Radio Sanremo:

– basta scaricare l’app radiosanremo per Android e Apple

– oppure con Amazon Alexa

– in FM 93,6 Imperia e provincia

– streaming dal sito https://www.radiosanremo.it