Moto a terra, morta passeggera 69enne: tragedia alla Spezia

Tragico incidente stradale intorno alle 17.30 di oggi all’Acquasanta, nel Comune della Spezia.

La passeggera di una moto Honda 500, finita a terra a seguito di uno scontro con un’auto, è morta per le gravissime ferite riportate. L’impatto è stato violentissimo.

Alla guida della moto c’era il marito. Entrambi stavano percorrendo il rettilineo della strada Napoleonica che conduce a Marola.

Risulta che alla guida dell’auto c’era un 47enne con patente revocata.

L’esatta dinamica del tragico incidente non è ancora nota, dalle prime informazioni sembra che la moto sia stata tamponata violentemente dall’auto e che conducente e passeggera siano stati sbalzati a terra.

Nonostante le manovre di rianimazione dei sanitari del 118, purtroppo per la 69enne non c’è stato niente da fare. Il marito, in stato di choc e ferito, è stato accompagnato in ospedale.

Le indagini sono state avviate dagli agenti della Polizia locale, intervenuti sul posto.