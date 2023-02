Miss e Mister Europa –Non solo Bellezza 2023 il primo Concorso attento alle mille e più importanti tematiche sociali

Miss e Mister Europa –Non solo Bellezza. Disabilità, Integrazione, Parità di Genere, Sicurezza Stradale , Violenza sulle Donne,Violenza e abbandono degli animali .

La storia Mister Europa nasce nell’anno 2000, Dal 2010 viene organizzato da Attilio Mazzoli per diventando un vero e proprio concorso rinfrescando il marchio e denominazione diventando così Mister Europa in Tour , la finale si è tenuta a Caramanico Terme (Pe) ed al Castello di Salle (PE) grazie alla gentile collaborazione del Barone Fabrizio Mechi . La Finale del 2011 (già diventata Miss e Mister Europa in Tour), visto il successo dell’edizione precedente è stata riconfermata a Caramanico Terme ed al Castello di Salle , ed in quella occasione il Barone Fabrizio Mechi ne è diventato Presidente onorario.

Le varie finali nazionali tutte svolte in prestigiose localtà turistiche hanno portato alla luce della ribalta parecchi partecipanti nei vari campi artistici ; Televisione , Cinema , Fotoromanzi e Moda ,ma non stiamo ad elencarveli sarebbe una lunga lista .Durante le nostre finali ci siamo avvalsi della presenza di importanti professionisti del magico mondo dello spettacolo Enrico Lucherini ( la storia del Cinema Italiano) ,gli attori Gabriele Rossi e Saverio Vallone ,le Show girl Sylvie Lubamba , Rosy da Silva, i registi Carlo Micolano (fotoromanzi Grand Hotel) , Monica Menchi, la produttrice Mafalda De Blasis Ratti ,il comico di Striscia la Notizia Aldo Musci , gli stilisti Claudio Greco ,Salvatore Macrì, Helen Romanova, i produttori Lello Trivisonne, Angelo Rallo , Max Nascente , il talent scout Tony al Parlamento e l’ex Carramba boys ora affermato coreografo Giuseppe De Medici.

Si è tenuta nei giorni scorsi (il 25 Febbraio) la prima tappa per la Regione Liguria del prestigioso Concorso Miss e Mister Europa presso la discoteca Casa Mia di Genova.Cinquant’uno concorrenti si sono presentati e divisi per categoria.Ha condotto con professionalità l’attore di fiction Gianluigi Pilisi. La parte creativa è stata diretta da Patrizia Zunino (anche sponsor Sacano bags) i vari momenti sono stati immortalati dal fotografo PH Sette(anche nel comitato organizzatore) con tutto il suo staff, tutto ciò sotto la super visione dell’agente regionale Gorlero Monica. Gradito e particolarmente apprezzato il momento di spettacolo con Silvana Del Grosso nel suo Burlesque vari applausi anche per la Madrina della tappa genovese e testimonial la Miss Europa Silver Italia 2022 Liliana Martinelli (tornata dalla Fashion Week di Sanremo) che ha indossato capi della fashion designer Maria Buda, Out Set abbigliamento sportivo, Giorgiana De Prisco stilista romana. La giuria capitanata da Alessio Di Benedetti e Talita Consalvo amministratori del gruppo I Love Genova, unitamente a Stefania Russo consigliera municipale, Buda Maria fashion designer, Alessandra Grasso Miss Over ed il noto fotografo Enrico Ricciardi dopo un’attenta ma veloce riunione hanno assegnato i seguenti titoli;

Bimbi Vip Italia – Mileto Aurora 11 anni di Savona che si aggiudica la finale nazionale secondo classificato Notari Naele 7 anni di Rapallo.

Miss Europa Teen Ager Martinelli Arianna 13 anni di Genova e vola in finale nazionale.

Miss Europa 14/25 Rachele Poggio 16 anni di Genova accede alla finale nazionale seconda classificata Tarabotto Giorgia 17 anni di Genova

Miss Curvy Parodi Sujen 16 anni di Genova.

Mister Europa Alvarado Geordie 21 anni di Genova accede alla finale secondo classificato Spatari Maicol 17 anni di Genova.

Overissima Erika Deligios 34 anni di Genova (cat.25/35 anni) accede alla finale Overissima Silvia Picinich 46 anni di Genova (cat.45/55 anni) accede alla finale

a Miss Europa Talento e Canto Barbara Sorrentino 52 anni di Genova accede alla finale Miss Europa Talento e Canto Giulia Corona 17 anni di Genova accede alla finale.

Prossimo appuntamento seconda tappa ligure che si terrà il 18 marzo all’ Hotel Tower zona aereoporto Marina di Sestri Ponente a Genova – , mentre la finale nazionale si svolgerà al Grand Hotel Azzurra di Lido Adriana (RA) ed è prevista per fine settembre.