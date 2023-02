A Sarzana torna il corso di fotografia base in tre puntate, da Spazi Fotografici, con Davide Marcesini, ultima edizione

A Sarzana torna il corso di fotografia base in tre puntate. Tornerà il 22, 25 e 29 marzo 2023 il nuovo corso base di fotografia proposto da Spazi Fotografici in tre puntate. Tre gli appuntamenti condotti dal fotografo professionista Davide Marcesini per chiunque voglia avvicinarsi alla fotografia, migliorare nella pratica o tecnica, imparare a fotografare.

Il programma, in tre puntate. La prima dedicata alla teoria, oltre che alla pratica e alla preparazione. A partire dagli aspetti basilari di gestione della fotocamera gli elementi utili alla costruzione di una buona immagine nelle tre puntate, intense e consecutive. Punto di vista, inquadratura, esposizione, messa a fuoco, scatto, cenni di archiviazione. Sul campo, nella giornata di sabato, la giornata strutturata per imparare facendo e mettere in opera i concetti base.

Esercizi e riprese alternate a momenti di revisione immediata ed immediata correzione. “Pratica concreta – spiega Marcesini – in cui sbagliare, capire, rifare, riuscire, sapere, poi provare a non rifare lo stesso errore”. Infine la terza puntata, il mercoledì successivo, in cui rivedere insieme tutte le immagini eseguite, analizzarne pregi e difetti, ricevere indicazioni su come migliorare, anche autonomamente.

Il modulo di “fotografia base”, richiesto negli ultimi mesi da frequentatori dell’associazione, sarà l’ultimo di stagione. Altri moduli, consigliati come integrazioni per il base, saranno proposti a partire da aprile per generi diversi quali fotografia di paesaggio, danza, architetture. Le iscrizioni sono aperte fino al 17 marzo 2023. Posti limitati e programma online alla sezione “Formazione” del sito www.spazifotografici.it (per richieste dirette: iscrizioni@spazifotografici.it – 3662075313)