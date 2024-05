Caso Toti: Aldo Spinelli a pranzo con lo stato maggiore del Pd

Genova, 24 maggio. In una delle risposte ai tre pm genovesi, che ieri lo hanno interrogato per quasi nove ore, il governatore ligure Giovanni Toti ha fatto un preciso riferimento “a un pranzo con tutto lo stato maggiore del Pd di cui aveva parlato la stampa e a cui aveva partecipato Aldo Spinelli”

La domanda degli inquirenti è stata: “Per quale motivo in data prossima al 30 ottobre 2021 scrive un messaggio a Spinelli in cui si lamenta di non aver visto nulla per le elezioni di Savona? Spinelli le aveva promesso un finanziamento per le elezioni di Savona? Quando gliel’aveva fatta la promessa?”.

Toti ha replicato: “C’era stato un pranzo con tutto lo stato maggiore del Pd di cui aveva parlato la stampa e a cui aveva partecipato Spinelli. Non ricordo il momento preciso in cui mi aveva fatto la promessa. Preciso che nel frattempo avevo saputo che finanziamento di cui ho detto prima non era arrivato e quindi mi lamentavo, anche un po’ ironicamente, con lo stesso Spinelli”.

Toti ha poi aggiunto: “Il gruppo Spinelli comincia a sostenere i miei comitati politici dal 2015 e questo rapporto è durato fino a ora. Voglio precisare che è possibile che avessi chiesto un finanziamento anche prima dell’incontro del 1° settembre 2021”.