Pallanuoto, Pro Recco Trionfa in Gara 1: 8-5 sulla RN Savona.

Finale Scudetto della Pallanuoto Maschile: L’Inizio del Derby Ligure dopo 13 Anni. La finale scudetto della Serie A1 maschile di pallanuoto è iniziata con una netta vittoria della Pro Recco che, in Gara 1, ha superato la RN Savona con il punteggio di 8 a 5.

È la prima volta in questi ultimi 13 anni che si affrontano queste due squadre liguri, rendendo il derby ancora più appassionante. La partita si è svolta nella suggestiva cornice di “Punta Sant’Anna”, con il cielo nuvoloso a fare da sfondo a una sfida carica di emozioni.

Pro Recco è partita velocissima, imponendo subito il proprio ritmo e portandosi in vantaggio per 3 a 0 nei primi sei minuti. Tra i protagonisti dell’incontro, spiccano i nomi di Iocchi Gratta e Younger, entrambi autori di due reti.

Anche Pietro Figlioli, ex di grande esperienza ora in forza alla Rari Nantes, ha segnato due gol per i suoi nuovi colori.

La serie finale proseguirà con Gara 2, che si preannuncia già decisiva, in programma sabato 25 maggio alle 20:45.

Questo incontro si svolgerà alla piscina “Zanelli” di Savona, dove i biancorossi potranno contare sul caloroso sostegno del pubblico di casa.

La squadra guidata da Sukno mira a conquistare il 36º titolo, mentre quella di Angelini cercherà di riequilibrare le sorti della finale per arrivare all’eventuale “bella” in Gara 3, prevista per mercoledì 29 maggio, nuovamente a Recco. ABov