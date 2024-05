Formazione allo sviluppo, The Smart Way For Future arriva a Genova l’8 e 9 giugno

L’8 e 9 giugno si terrà a Genova la formazione gratuita per associazioni delle diaspore “The Smart Way For Future” a cura dell’Associazione “Le Réseau”.

La formazione è rivolta a cittadini italiani e stranieri appartenenti ad associazioni di diaspora residenti nella regione Liguria che vogliono conoscere e operare nell’ambito della Cooperazione allo Sviluppo o che intendono organizzare attività volte all’educazione alla cittadinanza globale.

La formazione si pone come obiettivo quello di rafforzare le competenze necessarie a partecipare come protagonisti della Cooperazione allo Sviluppo, ponendo l’accento sulle competenze utili all’acquisizione di alcuni requisiti per l’iscrizione delle associazioni delle Diaspore all’Elenco delle organizzazioni della società civile dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.

Le due giornate saranno costruite su una formazione che abbina il coaching e le nuove tecnologie per migliorare le aree di comunicazione, raccolta fondi e monitoraggio e valutazione. Gli argomenti che verranno trattati durante la sessione formativa:

1. Tecniche di comunicazione efficace ed inclusiva per gli ETS

2. Ruolo della Raccolta Fondi (RF) nell’ambito del Terzo Settore

3. Principi e pratiche di MEAL (Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning)

4. Utilizzo delle tecnologie e dell’intelligenza artificiale per gli ETS

5. Esercitazioni pratiche sulla Raccolta Fondi e sull’implementazione del MEAL

6. Importanza del monitoraggio e della valutazione continuativa delle attività dell’ente

7. Tecniche per la valutazione d’impatto e la misurazione dei risultati

8. Coaching e supporto individuale per affrontare sfide specifiche

Requisiti ai fini della partecipazione:

1. Essere attivamente coinvolto o interessato al Terzo Settore o al lavoro con Enti del Terzo Settore

2. Disporre di un dispositivo (computer o tablet) proprio su cui lavorare durante il corso

3. Possedere competenze di base nell’utilizzo di strumenti informatici e di navigazione web (previa esperienza di utilizzo di Microsoft Office, strumenti Google, e-mail)

4. Disponibilità a seguire il programma completo della formazione nei giorni e negli orari prestabiliti.

I posti per la formazione sono limitati, è necessario registrarsi entro il 3 giugno tramite il seguente link: https://forms.gle/jpuEejkek9Y9Qwvs6

Location: Genova

Info e registrazione: Associazione “Le Reseau”, Via Giorgio Scalia 10/b, 00136 Roma, C.F. 02217390349,. mail formazione@summitdiaspore.org, web www.summitdiaspore.org

“Le Réseau” è un spazio di riflessioni su Migrazione, Intercultura e Cooperazione Internazionale. Nasce nel 2000 a Parma per sviluppare delle sinergie socio-culturali, economiche e commerciali. E’ composta da africani e italiani. Tra i suoi obiettivi primari vi è sempre stato quello di promuovere un approccio culturale all’immigrazione e all’integrazione; creare cioè una finestra spazio-temporale in cui dialogare sull’approccio culturale alla presenza degli immigrati, valorizzando la risorsa dell’immigrazione e identificando opportunità, partnership e possibili progetti; offrire anche visibilità e opportunità di partecipazione e lavoro ai giovani talenti artistici stranieri e/o appartenenti alle seconde generazioni quale espressione di una società multietnica.

“Le Réseau” è presente a Torino, Milano, Varese, Parma, Reggio Emilia, Bologna, Modena, Roma, Napoli, Crotone. Dal 2015 “Le Réseau” fa parte del Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo (CNCS) del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Il suo Presidente Cleophas Adrien Dioma è Coordinatore del Gruppo di Lavoro “Migrazione e Sviluppo” del CNCS. Marcello Di Meglio