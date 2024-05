Recco: G. Pisano, farmacista star di Instagram, presenta il suo libro

Recco, il farmacista Giacomo Pisano, star di Instagram, presenta il suo libro nella Sala Polivalente.

II dottor Giacomo Pisano, il farmacista che su Instagram ha circa 170mila follower, autore del libro “Il Farmacista risponde”, nella Sala Polivalente, martedì 28 maggio alle ore 21.

Il farmacista sarà il protagonista di una serata dedicata al dialogo su salute e benessere. Pisano, che ha ottenuto nell’ambito di Cosmofarma di Bologna, il riconoscimento “Farmacista Digital 2024”,

condividerà le sue conoscenze ed esperienze con il pubblico, rispondendo alle domande e offrendo consigli per promuovere uno stile di vita sano.

Lo incalzeranno con le loro domande le dottoresse Alice Diena e Roberta Paiano, in un dialogo che promette di fornire risposte ai temi più semplici.

Il libro del dottor Pisano è diventato un punto di riferimento, offrendo soluzioni concrete ai dubbi più comuni e guidando i lettori verso scelte informate per la loro salute.

«Avremo l’opportunità di ricevere preziosi consigli su come gestire i principali problemi di salute: in maniera semplice e comprensibile apprenderemo come migliorare il benessere generale».

Con il patrocinio della Città di Recco, in collaborazione con Pro Loco e Libreria Capurro. Le ‘pillole’ del dottor Pisano hanno raggiunto un pubblico più ampio,

apparendo in programmi televisivi popolari su Sky. Su Rai come ‘Ogni Mattina’, ‘Detto fatto’ e ‘Nei tuoi panni’, e anche in radio su Rtl 102.5 ABov