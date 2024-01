Ju Jitsu Genoa Open 2024: un evento internazionale a Genova

Dal 2 al 4 febbraio, lo Stadium Genova ospiterà l’acclamato Ju Jitsu Genoa Open 2024, organizzato da Lino Team Ju Jitsu e Judo per conto della Ju Jitsu International Federation.

Questo evento riunirà i più talentuosi atleti di Ju Jitsu non solo dall’Europa ma anche da altre parti del mondo.

La competizione, che assegnerà punti cruciali nella ranking list mondiale, si prospetta come un’opportunità fondamentale per la qualificazione ai World Games 2025 di Chengdu.

Un aspetto significativo sarà l’inclusione del para jujitsu, enfatizzando l’importanza dello sport inclusivo.

Con oltre 500 partecipanti iscritti, provenienti non solo dall’Italia ma anche da diverse nazioni tra cui Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Israele, e molte altre, questo evento attirerà atleti di diverse fasce d’età, dall’Under 14 agli adulti.

Le competizioni, che copriranno tutte le specialità del Ju Jitsu (duo system, fighting system, jiu jitsu, contact ju jitsu), garantiranno tre giorni di alta competizione tecnica e spettacolo sportivo di livello internazionale.

Una novità di rilievo sarà l’introduzione dei combattimenti nel contact ju jitsu, una disciplina originaria dell’Asia, che farà il suo debutto in Europa durante questo evento.

Il ritorno del Ju Jitsu internazionale JJIF a Genova dopo il 2012 coincide con l’anno in cui la città è stata designata “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”.

Matteo Repetto, l’organizzatore, condivide l’entusiasmo per l’evento: “Abbiamo lavorato intensamente dopo aver ottenuto l’approvazione dalla Ju Jitsu International Federation e miriamo a realizzare un evento di grande portata sia in termini di qualità che di partecipazione.

Ci aspettiamo un vasto numero di atleti di spicco provenienti da tutto il mondo. Sarà anche un’opportunità per scoprire Genova e il suo splendore”.

Il Ju Jitsu Genoa Open 2024 si integra nel programma di eventi di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport e si propone come una straordinaria combinazione di sport, turismo e promozione.

L’esperienza passata della Lino Team, con successi a livello europeo e mondiale, si riverbera in questa competizione, che si prefigura come una tappa fondamentale in vista degli Europei giovanili che si terranno in Romania ad aprile.